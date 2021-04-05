Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса. Тем самым они создали дефицит для остального мира.
"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза", - возмутился глава МИД.
Он подчеркнул, что многим странам трудно найти даже единственную дозу вакцины.
Глава МИД Китая назвал эту ситуацию "вакцинным национализмом", который, по его словам, все больше распространяется в мире.
По словам Ван И, Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.
Как писало РБК-Украина, в конце марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.
Он назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".
Напомним, ранее в Европейском союзе заявили, что пока не готовы делиться вакцинами с бедными странами. Этот вопрос могут рассмотреть только после улучшения ситуации с производством вакцин для ЕС.