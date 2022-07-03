Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной Украины на матч отбора к ЧМ-2023

Определился состав национальной команды на матч с македонцами. Поединок состоится в понедельник, 4 июля, в Скопье.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Айнарсом Багатскисом отсеял двух лишних баскетболистов. В заявку на матч не попали центровой Артем Пустовой и защитник Денис Лукашов. В свою очередь шанс дебютировать в сборной получил форвард "Клавихо" Артем Ковалев.

Состав сборной Украины на матч против Северной Македонии:

Илья Сидоров

Юсуф Санон

Виталий Зотов

Святослав Михайлюк

Павел Крутоус

Иван Ткаченко

Артем Ковалев

Сергей Павлов

Вячеслав Бобров

Вячеслав Петров

Дмитрий Скапинцев

Вячеслав Кравцов



Поединок Северная Македония – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Турнирное положение команд в группе: Испания – 8 очков (4 матча), Грузия – 8 (5), Украина – 6 (4), Северная Македония – 5 (5).