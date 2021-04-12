Боевику "ДНР" сообщили о подозрении за пытки пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении представителю так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР". Боевик участвовал в пытках пленных в подпольной тюрьме "Изоляция" в Донецке .

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области .

Представителю "МГБ ДНР" сообщили о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 28-летний боевик с2017 года незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"В частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой", - сообщили в прокуратуре.