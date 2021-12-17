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Боевики вели огонь из минометов и гранатометов: один боец погиб, еще один получил ранение

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных пять раз за сутки 16 декабря. В результате один боец погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики также применяли вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

В районе Песков обстрелы велись по позициям наших бойцов из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Районы Золотого-4 и Травневого противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов. Также недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков один боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя", - говорится в сообщении.

Еще один боец получил ранение.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также известно, что наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, что 16 декабря боевики обстреляли Донбасс девять раз. Они применяли артиллерию.

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Донбасс