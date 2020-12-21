Боевики вблизи Авдеевки из гранатомета уничтожили трактор, ранен водитель

Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе в воскресенье вечером в районе Каменки, что близ Авдеевки уничтожили трактор, который возвращался с сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил ранение водитель.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что оккупанты совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

"Стоит отметить, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранение. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье оккупанты пять раз нарушили установленное перемирие. Поскольку выстрелы были неприцельными, никто из украинских военных не пострадал.

Ранее сообщалось, что 19 декабря российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.