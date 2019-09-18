Боевики утром обстреляли позиции ООС из гранатометов

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы были совершены в районе Майского, Крымского и Березового

От начала суток, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По сообщению Минобороны, противник обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Майское, Крымское и Березовое. При этом применялись ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Сообщается, что боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 17 сентября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, 18 сентября в Минске (Беларусь) в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начались встречи рабочих подгрупп. Во время встречи контактной группы планируют обсудить вопросы пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.



