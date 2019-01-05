Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один военнослужащий не получил ранений

За минувшие сутки, 4 января 2019, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано три обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке пресс-центр Министерства обороны Украины.

В пресс-центре сообщили, что на Луганском направлении, вблизи хутора Вильный с направления оккупированного населенного пункта Золотое-5, боевики провели обстрел украинских позиций с применением гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики дважды осуществили обстрел позиций ООС из крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное со стороны оккупированных поселков Уживка и Пікузи.

"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", - сообщили в министерстве.

Сегодня, 5 января 2018, по состоянию на 11 час враг огонь не открывал.

Напомним, на Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных. Разведка сообщает, что 4 января погибло двое оккупантов, один получил ранения.