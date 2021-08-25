Боевики "Талибана" угрожали и применяли расправу против работников ООН, - Reuters

Документ раскрывает подробности некоторых случаев насилия против сотрудников ООН, среди которых, например, избиение афганского работника организации, который пытался добраться в аэропорт Кабула.

Также недавно трое неизвестных ворвались в дом другой жертвы, однако мужчины не было дома, в связи с чем им пришлось допрашивать его сына, чтобы он рассказал где сейчас находится отец.

Несмотря на то, что "Талибан" уверяет в том, что будет уважать права других людей, радикальное движение так до сих пор и не прокомментировало все инциденты насилия из документа ООН. Организация, со своей стороны, также отказалась комментировать утечку секретного списка.

Отметим, что сегодня в захваленной "Талибаном" стране находится около 3 тысяч афганских работников ООН.