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Боевики "Талибана" угрожали и применяли расправу против работников ООН, - Reuters

Автор: Сергей Пышкин

Документ безопасности ООН подтверждает десятки случаев нападения боевиков "Талибана" на афганских работников организации. Сейчас в стране находится около 3 тысяч сотрудников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ раскрывает подробности некоторых случаев насилия против сотрудников ООН, среди которых, например, избиение афганского работника организации, который пытался добраться в аэропорт Кабула.

Также недавно трое неизвестных ворвались в дом другой жертвы, однако мужчины не было дома, в связи с чем им пришлось допрашивать его сына, чтобы он рассказал где сейчас находится отец.

Несмотря на то, что "Талибан" уверяет в том, что будет уважать права других людей, радикальное движение так до сих пор и не прокомментировало все инциденты насилия из документа ООН. Организация, со своей стороны, также отказалась комментировать утечку секретного списка.

Отметим, что сегодня в захваленной "Талибаном" стране находится около 3 тысяч афганских работников ООН.

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АфганистанТалибанООН