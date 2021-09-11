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Боевики "Талибана" убили брата вице-президента Афганистана

Автор: Артур Родивилов

Боевики движения "Талибан" убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Племянник Рохулла Салеха подтвердил, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.

Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула.

Рохуллу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджшера в Кабул.

Напомним, что во вторник, 7 сентября, "Талибан" объявил состав нового афганского правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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АфганистанТалибан