Боевики "Талибана" убили брата вице-президента Афганистана

Боевики движения "Талибан" убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Племянник Рохулла Салеха подтвердил, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.

Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула.

Рохуллу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджшера в Кабул.