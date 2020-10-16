Боевики за сутки шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Напомним, 14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим "тишины".

Кроме того, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирье. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников врага через линию разграничения.