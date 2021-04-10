Боевики в субботу шесть раз обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

"С начала этого периода зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - указано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли бойцов ООС недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

Указано, что в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское, боевики обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время полета беспилотника СММ ОБСЕ возле населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области наблюдатели услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена ноту на СММ ОБСЕ", - информируют в пресс-центре ООС.

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