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Боевики стреляли вблизи Водяного из запрещенного вооружения

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеский обстрел был выявлен вблизи Водяного. Оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом в штабе сообщили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 13 января, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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ДонбассООС