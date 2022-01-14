ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики стреляли вблизи Водяного из запрещенного вооружения

Новина українською →
Донбасс, Пятница 14 января 2022 17:14
Боевики стреляли вблизи Водяного из запрещенного вооружения Фото: боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеский обстрел был выявлен вблизи Водяного. Оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом в штабе сообщили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 13 января, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины