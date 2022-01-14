Боевики стреляли вблизи Водяного из запрещенного вооружения
В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, вражеский обстрел был выявлен вблизи Водяного. Оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.
При этом в штабе сообщили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Напомним, за минувшие сутки, 13 января, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.