Боевики стреляли вблизи Попасной, ранен украинский военный

Сегодня, 21 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная, ранен военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ".

Ранее сообщалось, что 21 марта, на Донбассе зафиксировано применение запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны пророссийских боевиков. Всего зафиксировали 5 обстрелов.

РБК-Украина писало, что 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили четверо военных.