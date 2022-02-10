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Боевики стреляли в сторону Водяного из гранатометов

Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Возле Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее мы писали, что на Донбассе получил ранение военный.

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ООС