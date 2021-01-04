Боевики стреляли по позициям ООС из гранатометов и пулеметов

За минувшие сутки, 3 января, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, возле Пивденного оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Представители ОБСЕ были уведомлены обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

С начала суток, 4 января, в районе ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе российские боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Потерь и раненых среди военных не было.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков на Донбассе. Они связаны с отводом вооружения.