Боевики стреляли из гранатометов возле Новолуганского и Авдеевки

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

За прошедшие сутки, 12 ноября, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка боевики вели огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды на протяжении суток открывали огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

"Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 13 ноября, режим прекращения огня боевики нарушили один раз неподалеку от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки.

РБК-Украина писало, что 11 ноября, на Донбассе зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей о перемирие. Один защитник получил ранения.