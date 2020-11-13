ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики стреляли из гранатометов возле Новолуганского и Авдеевки

Донбасс, Пятница 13 ноября 2020 07:37
Боевики стреляли из гранатометов возле Новолуганского и Авдеевки
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 12 ноября, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка боевики вели огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды на протяжении суток открывали огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

"Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 13 ноября, режим прекращения огня боевики нарушили один раз неподалеку от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки.

РБК-Украина писало, что 11 ноября, на Донбассе зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей о перемирие. Один защитник получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь