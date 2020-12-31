Боевики стреляли из гранатометов близ Авдеевки и Попасной

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение минувших суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Авдеевки боевики несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

На остальных участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

От начала текущих суток, 31 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе Старогнатовки.

Ранее в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

Напомним, 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.