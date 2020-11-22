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Боевики стреляли из гранатомета вблизи Водяного

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности по перемирию, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны противника не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала всего 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

РБК-Украина писало, что 19 ноября, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, ранен военный.

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