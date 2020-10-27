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Боевики стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 26 октября, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Украинские военные на провокации не отвечали.

С начала текущих суток, 27 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период с вечера 23 по вечер 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики в день выборов один раз нарушили перемирие возле Авдеевки.

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