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Боевики стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 5 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет. В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельны, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров.

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