Боевики стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе

Пророссийские боевики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Обстрел произошел 31 марта, когда беспилотник выполнял запланированный полет вблизи населенного пункта Веселая гора.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Наблюдатели зафиксировали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника.
"После чего контроль над пространственным положением летательного аппарата было потеряно. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что препятствование работе ОБСЕ со стороны боевиков приобрело систематический характер. Их целью являются задержки, но не допуски патрулей в места или объектов, на которых готовятся и проводятся различные нарушения минских договоренностей.
Кроме того, боевики активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. Так, 30 марта подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали инженерные работы с продвижением в сторону линии разграничения вблизи Павлополя Донецкой области.
"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, украинская сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 марта на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.
Кроме того, 30 марта боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты использовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.