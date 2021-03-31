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Боевики стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Обстрел произошел 31 марта, когда беспилотник выполнял запланированный полет вблизи населенного пункта Веселая гора.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Наблюдатели зафиксировали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника.

"После чего контроль над пространственным положением летательного аппарата было потеряно. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что препятствование работе ОБСЕ со стороны боевиков приобрело систематический характер. Их целью являются задержки, но не допуски патрулей в места или объектов, на которых готовятся и проводятся различные нарушения минских договоренностей.

Кроме того, боевики активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. Так, 30 марта подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали инженерные работы с продвижением в сторону линии разграничения вблизи Павлополя Донецкой области.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, украинская сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Кроме того, 30 марта боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты использовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.

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Новости Украины ОБСЕбеспилотникДонбасс
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