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Боевики смертельно ранили военного возле Авдеевки

Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 5 апреля пророссийские боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Как рассказали в ОТГ "Север", после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.

В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации уведомила представителей ОБСЕ об инциденте.

"На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ "Север".

Напомним, до этого было известно об обстреле боевиками позиции ООС возле Новоалександровки. Там оккупанты применили стрелковое оружие. В результате провокации боевиков никто не пострадал.

Добавим, в субботу на Донбассе украинский военный погиб от подрыва на мине. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Шумы, где недавно оккупанты убили четырех военных.

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Новости Украины АвдеевкаДонбасспогиблибоевикивоенныеООС
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