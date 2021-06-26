Боевики смертельно ранили украинского воина сегодня с утра

В районе Водяного на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра. А в районе Песков боевики трижды обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Майорска боевики били по украинским воинам из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Екатириновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных за 25 июня нет, однако боевики сегодня утром смертельно ранили украинского воина.

Они открыли огонь в районе поселка Пески и трижды обстрелял позиции ООС из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрелы боевиков наши военные отвечали взаимностью.