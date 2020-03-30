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Боевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом, - Резников

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 06:05
Боевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом, - Резников
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Резников отметил, что на оккупированном Донбассе тестов для выявления коронавируса нет

Боевики скрывают от населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) ситуацию с коронавирусом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Нет, у них (в ОРДЛО и Крыму, - ред.) нет таких тестов (для выявления коронавируса, - ред.). Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях", - заявил он.

Резников добавил, что, по имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А(H1N1) свин".

"То есть якобы свинной грипп, но с летальным исходом. Мы не знаем какая там ситуация с эпидемией на самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос: вовремя ли", - добавил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 марта на оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией.

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