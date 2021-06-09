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Боевики шесть раз за сутки открывали огонь на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.

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