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Боевики семь раз нарушили "тишину", стреляли возле Водяного и Талаковки

Автор: Артур Родивилов

С начала 29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован семь случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В штабе подчеркнули, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье наемники открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

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О фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК военные сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Напомним, 28 декабря боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация оставалась контролируемой.

Кроме того, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

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