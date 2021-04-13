Боевики сбросили гранаты на украинском позиции: один военный погиб, двое ранены

В частности, недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.