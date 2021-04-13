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Боевики сбросили гранаты на украинском позиции: один военный погиб, двое ранены

Автор: РБК-Украина

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие. Один военный погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

По данным разведки, Россия завершит процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля.

На фоне этого разведка предупредила, что РФ готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

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Новости Украины Донбассобстрел
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