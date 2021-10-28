Боевики пятнадцать раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вблизи Гранитного оккупанты дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского и Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения.
Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.