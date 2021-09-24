UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики с помощью беспилотника сбросили осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе

Автор: Инна Собора

В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. При этом применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр ООС.

В направлении Новолуганського российские наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс