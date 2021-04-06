UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики освободили более 1 800 заключенных в результате нападения на нигерийскую тюрьму

Автор: Инна Собора

На юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось сбежать.

Об этом пишет Reuters.

Злоумышленники штурмовали объект около 2:15 утра (01:15 по Гринвичу) в понедельник. В ходе нападения, боевики применяли взрывчатку и реактивные гранаты.

Нигерийская полиция заявила, что, по ее мнению, за нападением в городе Оверри стоит запрещенная сепаратистская группа "Коренные народы Биафры" (IPOB), но представители группы отрицают свою причастность.

Президент страны Мухаммаду Бухари заявил, что нападение в городе недалеко от богатого нефтью региона дельты реки Нигер, было "террористическим актом". Он приказал силам безопасности задержать заключенных, которые сбежали.

Ранее сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.

Напомним, в феврале 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нигерия
Читайте также
В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков
Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж
Прогноз погоды