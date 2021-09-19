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Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов

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Украина, Воскресенье 19 сентября 2021 17:32
Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов Фото: боевики обстреляли позиции ООС 4 раза ( flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 4 раза за сегодня, 19 сентября. При этом оккупанты применяли гранатометы и запрещенные минскими договоренностями минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Луганского враг открыл прицельный огонь по позициям наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новозвановки противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями.

В результате обстрелов за сегодня потерь в рядах украинских воинов нет.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.

Напомним, что Украина следит за учениями России и Беларуси. У СНБО есть опасения.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли село в Луганской области. В результате пострадали мирные жители.

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