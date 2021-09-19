Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов
Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 4 раза за сегодня, 19 сентября. При этом оккупанты применяли гранатометы и запрещенные минскими договоренностями минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Луганского враг открыл прицельный огонь по позициям наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новозвановки противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями.
В результате обстрелов за сегодня потерь в рядах украинских воинов нет.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.
Напомним, что Украина следит за учениями России и Беларуси. У СНБО есть опасения.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли село в Луганской области. В результате пострадали мирные жители.