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Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и гранатометов

Автор: Наталья Скороход

Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября. При этом 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Марьинки боевики дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Попасной оккупанты целились из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также по позициям наших воинов в направлении Зайцева вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы 120-го калибра и артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов разных систем и минометов82-го калибра.

В районе Новотошковского российские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь в рядах ООС за прошедшие сутки нет. На обстрелы оккупантов наши войска открывали ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минском.

Напомним, что боевики обстреляли КПВВ в Золотом. Обстрелы вели из минометов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб военный в результате вражеских обстрелов. В этот день боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Донбасс