Боевики обстреляли из противотанковых гранатометов позиции ООС возле Крымского

От начала суток боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Объединенных сил на Луганском направлении. Боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открыли огонь по украинским позициям неподалеку Крымского. Во время обстрелов они использовали артиллерийские системы, минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того российские оккупационные войска применили гранатометы и стрелковое оружие по позициям защитников вблизи Шумов.

Украинские военные в ответ на все провокации боевиков отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный.

Кроме того сообщалось, что в Донецкой области продолжается разведение войск и разминирование территорий в Станице Луганской, Золотом и Петровском.