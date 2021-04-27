UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов, ПТРК и гранатометов

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра вблизи Водяного, а возле Опытного - ПТРК. Также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных возле Майорского, и из станковых противотанковых гранатометов - возле Талаковки.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 9 раз нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов осколочное ранение получил один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что местные власти города на Прикарпатье заявили о гибели украинского военного на Донбассе от снайперской пули.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрелбоевики