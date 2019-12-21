Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов и гранатометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в течение текущих суток, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское и Зайцево. Тут боевики применили 120 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вильный с миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных вблизи Троицкого и Песков. Боевики обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.