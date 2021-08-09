UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли позиции ООС из гранатомета и стрелкового оружия

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 августа, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденное. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военные открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 8 августа, боевики четыре раза нарушили "тишину".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС