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Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из гранатометов и минометов

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Украина, Вторник 20 июля 2021 08:01
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из гранатометов и минометов Фото: боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе три раза за прошедшие сутки, 19 июля и продолжили обстрелы сегодня с утра. Оккупанты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Также боевики продолжили обстрелы позиций украинских воинов сегодня утром, 20 июля. В районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет", - уточнили в штабе ООС.

Напомним, что на этих выходных на Донбассе зафиксировано больше 700 обстрелов. Об этом сообщили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности. В Донецкой области обнаружены "Грады" и танки.

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