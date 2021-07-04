UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли позиции ООС 5 раз: один украинский военный погиб

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе с начала 4 июля пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов позиций ООС один украинский военный погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

"Один военнослужащий из состава ООС получил несовместимые с жизнью ранения", - отмечается в заявлении.

Командование ООС выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Отмечается, что пророссийские боевики 5 раз открывали огонь по позициям ООС. Так, в районе Водяного они использовали гранаты разных систем и стрелковое оружие.

Под Авдеевкой обстрел украинских военных велся из крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Мирное - противотанковыми гранатами.

Возле населенного пункта Березовое боевики стреляли из автоматов.

Украинские военные открывали ответный огонь по позициям пророссийских боевиков.

О всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня.

Отметим, 26 июня оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ООС. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассобстрелООС