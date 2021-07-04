Боевики обстреляли позиции ООС 5 раз: один украинский военный погиб

На Донбассе с начала 4 июля пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов позиций ООС один украинский военный погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.
"Один военнослужащий из состава ООС получил несовместимые с жизнью ранения", - отмечается в заявлении.
Командование ООС выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Отмечается, что пророссийские боевики 5 раз открывали огонь по позициям ООС. Так, в районе Водяного они использовали гранаты разных систем и стрелковое оружие.
Под Авдеевкой обстрел украинских военных велся из крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Мирное - противотанковыми гранатами.
Возле населенного пункта Березовое боевики стреляли из автоматов.
Украинские военные открывали ответный огонь по позициям пророссийских боевиков.
О всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня.
Отметим, 26 июня оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ООС. В результате обстрелов погиб украинский военный.