Боевики обстреляли Пивденное из минометов и гранатометов
За прошедшие сутки, 28 ноября, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевики также использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В направлении Пивденного враг осуществил обстрел, применяя минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики 1 раз обстреляли позиции украинских воинов.
"По состоянию на 7 часов утра, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. Наши воины открывали ответный огонь, не применяя оружие, запрещенное "Минском" и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что 27 ноября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также они осуществили дистанционное минирование территории в районе Золотого.