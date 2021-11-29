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Боевики обстреляли Пивденное из минометов и гранатометов

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 07:57
Боевики обстреляли Пивденное из минометов и гранатометов Фото: боевики обстреляли Пивденное из минометов и гранатометов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 28 ноября, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевики также использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Пивденного враг осуществил обстрел, применяя минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики 1 раз обстреляли позиции украинских воинов.

"По состоянию на 7 часов утра, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. Наши воины открывали ответный огонь, не применяя оружие, запрещенное "Минском" и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что 27 ноября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также они осуществили дистанционное минирование территории в районе Золотого.

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