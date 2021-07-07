Боевики обстреляли Пески из гранатометов и стрелкового оружия

В среду, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Пески. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.