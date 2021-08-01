Боевики обстреливали воинов из гранатометов и запускали беспилотники: ранен боец

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз за прошедшие сутки, 31 июля. В результате обстрелов один украинский воин получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты 4 раза обстреливали позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.
Также сообщается, что в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один украинский воин из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести", - уточнили в штабе ООС.
На обстрелы оккупантов наши бойцы открывали ответный огонь.
Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что боевики на Донбассе размещают танки, гаубицы и другую запретную технику. Ее зафиксировали беспилотники наблюдателей ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики получают новые партии российского оружия. Среди него - самоходные артиллерийские установки, снайперские комплексы, противотанковые мины.