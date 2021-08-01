Боевики обстреливали воинов из гранатометов и запускали беспилотники: ранен боец

В районе Водяного на Приазовье оккупанты 4 раза обстреливали позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Также сообщается, что в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один украинский воин из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести", - уточнили в штабе ООС.

На обстрелы оккупантов наши бойцы открывали ответный огонь.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.