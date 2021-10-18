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Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и пулеметов

Автор: Наталья Скороход

Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 17 октября. Обошлось без потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.

Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить огневую активность оккупантов.

Напомним, что оккупанты размещают "Грады" и танки на оккупированных территориях. Их заметили наблюдатели ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила мониторинг ситуации на Донбассе. В Донецке оккупанты устроили протесты у гостиницы, где проживают наблюдатели.

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Донбасс