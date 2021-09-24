Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов: обошлось без потерь

Боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 23 сентября. Обошлось без потерь в рядах наших воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крмского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также вечером боевики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
Обошлось без потерь в рядах украинских защитников.
"Потерь среди украинских воинов нет", - уточнили в ООС.
Также сообщается, что на обстрелы боевиков наши бойцы отвечали взаимностью.
"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
Напомним, что боевики устроили массовые учения на Донбассе. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала выстрелы из танков.
Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие. Они обстреливают позиции ООС из минометов.