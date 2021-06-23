Боевики обстреливали Донбасс из гранатометов, минометов и запускали беспилотники

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 21 июня. Они обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, минометов и запускали беспилотники.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Красногоровка враг обстреливал наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

А в районе Лебединского оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем оккупанты дважды осуществили обстрел вблизи Водяного на Приазовье.

Кроме того, в направлении Светлодарска боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Более того, по состоянию на сегодняшнее утро боевики трижды умудрились нарушить "тишину" на Донбассе.

В районе Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Майорска боевики применили против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе Южного оккупанты били по ООС из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.