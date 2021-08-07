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Боевики обстреливали 5 раз украинские позиции из гранатометов и минометов

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Украина, Суббота 07 августа 2021 07:54
Боевики обстреливали 5 раз украинские позиции из гранатометов и минометов Фото: боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе 5 раз (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 5 раз за прошедшие сутки, 6 августа. Оккупанты открывали огонь из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Водяного возле Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В район Новотошковского боевики били из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А в сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - говорится в сообщенни.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли Кросногоровку. В результате обстрела разрушена многоэтажка и ранен мирный житель.

Ранее сообщалось, что на Донбассе остается напряженной ситуация на участках разведения войск. ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения в Золотом и Петровском.

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