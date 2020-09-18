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Боевики ночью стреляли из гранатомета вблизи Водяного

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 17 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили мирные договоренности. Они совершили одну вражескую провокацию из стрелкового оружия у Новогригорьевки.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Выстрелы были неприцельные и не представляли угрозу украинским военным. Поэтому они не открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 18 сентября, зафиксирован еще один обстрел боевиков. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал украинских военных вблизи населенного пункта Водяное. Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в штабе ООС сообщали, что на Донбассе 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки.

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