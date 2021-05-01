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Боевики ночью сбросили гранаты на позиции сил ООС, ранен военный

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 08:15
Боевики ночью сбросили гранаты на позиции сил ООС, ранен военный Фото: боевики дважды открывали огонь по украинским военным (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

С начала суток, 1 мая, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"В результате вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 30 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима "тишины". Боевики стреляли в районе Красногоровки, Авдеевки, Песков и Широкино.

Потерь за минувшие сутки нет.

Напомним, за предыдущие сутки, 29 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировало 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ситуация стала хуже.

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