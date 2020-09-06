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На Донбассе при обстреле погиб военный, силы ООС дали отпор

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе второй раз за сутки нарушили перемирие. Оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям возле Причепиловки в Луганской области.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в командовании.

Напомним, сегодня днем пророссийские боевики из гранатомета прицельно обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Красногоровки, в результате чего получил ранение украинский военный.

После этого на заседании ТКГ украинская делегация заявила, что подобные единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.

Кроме того, сегодня оккупанты совершили провокационный обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы.

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