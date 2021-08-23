Боевики напали на деревне в Нигере: убиты 19 человек

Боевики напали на деревне в Нигере. В результате нападения убиты 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

Нападению подверглось село Тем на западе Нигера. По информации министерства внутренних дел страны и общественной безопасности страны, атаку совершили "неизвестные лица, которые пришли пешком". В результате 19 местных жителей погибли, двое получили ранения.

"Мы усилили меры безопасности в данном районе, ведется расследование с целью найти виновных в этом преступном деянии", - отметили в министерстве.

В последние годы в Нигере выросло количество нападений боевиков на правительственные войска и мирное население. По официальной статистике, с начала 2021 года в этой местности были убиты около 300 гражданских лиц.